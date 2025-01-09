WhatsApp, uzun zamandır beklenen yapay zeka destekli sohbet botlarını kullanıcıların kullanımına sunuyor. Meta tarafından geliştirilen bu yenilik, "Yapay Zekalar" adı verilen yeni bir sekme ile platformda yerini alıyor.

Yeni yapay zeka sekmesi WhatsApp’a geliyor

WhatsApp, kullanıcılarının platformda farklı yapay zeka karakterleriyle etkileşime girmesine olanak tanıyan "Yapay Zekalar" sekmesini devreye alıyor. Bu özellik, Meta AI tarafından desteklenen özel sohbet botlarıyla güçlendirildi. Yeni sekme, sohbet deneyimini zenginleştirerek farklı yapay zeka avatarları ile kullanıcıların etkileşime geçmesini sağlıyor.

Yapay zeka avatarları kullanıma sunulacak mı?

Henüz kesinleşmese de, WhatsApp'ın bu yeni sekmesi kullanıcıların kendi yapay zeka avatarlarını oluşturmasına olanak tanıyıp tanımayacağı merak konusu. Instagram’daki AI Studio menüsünde yer alan özellik, WhatsApp’a da entegre edilecek. Yeni sekmenin tüm detaylarının ise önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.