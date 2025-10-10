WhatsApp, iPhone kullanıcıları için bugüne kadarki en kapsamlı görsel güncellemeyi test etmeye başladı. Apple’ın Liquid Glass tasarım diline uyumlu yeni arayüz, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Alt sekme çubuğunda cam efekti

En belirgin yenilik, uygulamanın alt kısmındaki sekme çubuğu. Çubuk artık yarı saydam bir doku kazanıyor ve arka planın renk ile hareketlerine tepki veriyor. Bu sayede Liquid Glass etkisi yaratılıyor.

Kademeli dağıtım stratejisi

Beta sürüm kullanıcıları değişikliği ilk deneyimleyenler arasında yer aldı. Ancak bazı iPhone sahipleri, genel sürümde de kademeli olarak güncellemenin açıldığını bildiriyor. WhatsApp, olası hataları önlemek için adım adım dağıtım stratejisi izliyor.

Hangi sürümlerde görülüyor?

Liquid Glass uyumluluğu, önceki beta kanallarında test edilirken, şimdi daha geniş bir kullanıcı grubuna sunuldu. Güncelleme 25.28.75 ve bazı eski sürümlerde aktif olarak gözlemlenebiliyor.