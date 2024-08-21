Artık WhatsApp’ta mesajlaşmak için telefon numarası paylaşmak zorunda kalınmayacak. Kullanıcı adı özelliği sayesinde, kullanıcılar cep telefonu numaralarını gizli tutarak mesajlaşabilecekler.

WhatsApp’tan kullanıcı adı dönemi başlıyor

WhatsApp, kullanıcılarının gizliliğini ve güvenliğini her zamankinden daha fazla önemseyen yeni bir özellik duyurdu. Geliştirilmekte olan bu özellik sayesinde, kullanıcılar WhatsApp’ta telefon numarası paylaşmadan, yalnızca bir kullanıcı adı belirleyerek mesajlaşabilecek. Bu yenilik, WhatsApp Android 2.24.18.2 beta sürümünde ilk kez ortaya çıktı ve kısa sürede tüm kullanıcıların erişimine sunulması bekleniyor.

Gizlilikte üç seçenek

WhatsApp, yeni özellikleriyle birlikte kullanıcılara üç farklı gizlilik seçeneği sunacak. Birincisi, kullanıcı adı belirleme imkanı. Bu seçenekle, kullanıcılar yalnızca kullanıcı adıyla mesajlaşabilecek ve telefon numaralarını paylaşmaları gerekmeyecek. İkincisi, telefon numarası gizliliği seçeneği. Bu sayede, kullanıcılar telefon numaralarını paylaşmak isteyip istemediklerine kendileri karar verecek. Son olarak üçüncü seçenek, dört haneli bir PIN ile korunan kullanıcı adı. Bu özellik, yalnızca belirlenen PIN kodunu bilen kişilerin size mesaj göndermesini sağlayacak.

Güvenlik ve gizlilik artıyor

WhatsApp’ın geliştirdiği bu yeni özellikler, kullanıcıların gizlilik ve güvenlik endişelerini minimuma indirmeyi hedefliyor. Kullanıcı adı özelliği, özellikle telefon numaralarını paylaşmak istemeyen kişiler için büyük bir kolaylık sağlayacak. Ayrıca, PIN kodu ile desteklenen gizlilik seçeneği, istenmeyen mesajlaşma ve spam içeriklere karşı ekstra bir koruma sağlayacak.

Yaygınlaşması bekleniyor

Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özelliklerin, kısa süre içerisinde WhatsApp’ın tüm sürümlerine entegre edilmesi planlanıyor. Özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için büyük bir yenilik olan bu özellikler, WhatsApp’ın güvenlik standartlarını daha da yukarıya taşıyacak gibi görünüyor. Kullanıcı adı özelliği, sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda işletmeler ve topluluklar için de büyük avantajlar sunacak.