WhatsApp, popüler mesajlaşma uygulamasına getirdiği yeniliklerle kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak, iPhone kullanıcıları için büyük kolaylık sağlayacak AirDrop benzeri bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "Yakındaki Paylaşım" adlı bu özellikle, internet bağlantısı olmadan hızlı ve güvenli dosya transferi mümkün olacak.

WhatsApp'ın yakındaki paylaşım özelliğiyle neler değişecek?

İnternetsiz Paylaşım: Kullanıcılar, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan fotoğraf, video ve belgeleri kablosuz olarak paylaşabilecek.

Kullanıcılar, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan fotoğraf, video ve belgeleri kablosuz olarak paylaşabilecek. Uçtan Uca Şifreleme: Paylaşımlar, WhatsApp'ın güvenilir uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunarak güvenliği en üst düzeye çıkaracak.

Paylaşımlar, WhatsApp'ın güvenilir uçtan uca şifreleme teknolojisiyle korunarak güvenliği en üst düzeye çıkaracak. Platformlar Arası Çalışma: iOS ve Android cihazlar arasında sorunsuz çalışacak olan özellik, farklı işletim sistemlerine sahip kullanıcıların da dosya paylaşımını kolaylaştıracak.

iOS ve Android cihazlar arasında sorunsuz çalışacak olan özellik, farklı işletim sistemlerine sahip kullanıcıların da dosya paylaşımını kolaylaştıracak. QR Kod Taraması: iOS'taki kısıtlamalar nedeniyle, iPhone kullanıcılarının dosya paylaşımına başlamak için bir QR kodu taraması yapması gerekecek.

WhatsApp'tan kullanıcı deneyimini iyileştiren diğer yenilikler

WhatsApp, son dönemde kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik pek çok yenilik sunmuştu. Bilinmeyen grup sohbetleri hakkında daha fazla bilgi sağlayan özellik, fotoğraf ve videoları HD olarak gönderme yeteneği bunlardan bazıları. Ayrıca, kullanıcıların mevcut kanalları kolayca keşfetmesini sağlayacak yeni bir buton üzerinde de çalışmalar devam ediyor.