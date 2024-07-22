Meta, WhatsApp kullanıcılarına önemli bir yenilik sunarak, telefon numarası olmadan kullanıcı adı ile platforma erişim imkanı tanıyacak. Bu özellik, öncelikle WhatsApp Web kullanıcılarına yönelik olacak.

Telefon numarası zorunluluğu kalkıyor

Meta, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp için çığır açacak bir özelliği duyurdu. Yakında hayata geçecek bu yenilik sayesinde, kullanıcılar artık telefon numarası girmeden, yalnızca kullanıcı adı oluşturarak WhatsApp'ı kullanabilecekler. Bu yeni özellik, ilk etapta WhatsApp Web kullanıcılarına yönelik olarak geliştirildi.

Yeni bir dönem başlıyor

WhatsApp, kullanıcılarına telefon numarası zorunluluğunu kaldırarak, benzersiz bir kullanıcı adı ile platforma giriş yapma olanağı tanıyacak. Bu özellik, özellikle gizliliğe önem veren kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlayacak. Kullanıcılar, Discord gibi diğer platformların aksine, ayırıcı etiketler içermeyen tamamen benzersiz kullanıcı adları oluşturabilecekler. Telefon numarasını bilen kişiler yine de kullanıcılarla iletişim kurabilecek, ancak kullanıcı adı ile ek bir gizlilik katmanı sağlanmış olacak.

Telegram'a karşı güçlü bir hamle

Bu yenilik, Meta'nın WhatsApp'ı Telegram ile rekabet edebilir hale getirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor. Telegram, kullanıcılarına telefon numaralarını gizleme imkanı sunarak bu alanda ön plana çıkmıştı. WhatsApp'ın yeni özelliği, bu rekabete güçlü bir yanıt niteliğinde.

WhatsApp Web için özel geliştirildi

Şu an için bu yenilik yalnızca WhatsApp Web kullanıcılarına yönelik olarak sunulacak. Özellik hala geliştirme aşamasında olduğundan, kullanıcılar ilerleyen dönemlerde daha fazla iyileştirme ve yenilik bekleyebilirler. WhatsApp Web'in son güncellemeleri, yeni bir arayüz ve kullanıcı adıyla giriş yapma gibi önemli değişiklikleri de beraberinde getirecek.

Kullanıcı adıyla kayıt süreci nasıl işleyecek?

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, WhatsApp Web'e giriş yaparken telefon numarası yerine kullanıcı adı belirleyebilecekler. Bu kullanıcı adı, başka biri tarafından kullanılmayan benzersiz bir ad olacak. Kullanıcılar, bu kullanıcı adı ile hesaplarını yönetebilecek ve telefon numaralarını paylaşmadan sohbet başlatabilecekler.