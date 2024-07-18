WhatsApp, tüm sohbet mesajlarına çeviri yapacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar, mesajları otomatik olarak anlayabildikleri dile çevirebilecek.

WhatsApp'tan mesajlaşmada dil bariyerini kaldıran yenilik

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına önemli bir adım atıyor. Otomatik çeviri özelliği sayesinde kullanıcılar, farklı dillerde gelen mesajları rahatlıkla anlayabilecekler.

Özellik geliştirme aşamasında

Bu özellik henüz geliştirme aşamasında, ancak WhatsApp'ın şu anda farklı diller arasında iletişimi geliştirmeyi amaçladığı ve çeviri deneyimini daha da iyileştirmeye odaklandığı görülüyor. Kullanıcılar, tüm yeni mesajlar için bu işlemi otomatikleştirme seçeneğiyle birlikte seçilen bir mesajı çevirebilecekler.

Nasıl çalışacak?

Mesajı çevirmek istedikleri dili seçtikten sonra WhatsApp, kullanıcıdan çeviri için gerekli dil paketini indirmesini isteyecek. Mesaj içeriği çevrildiğinde, mesaj balonunun içinde mesajın başarıyla çevrildiğini gösteren yeni bir etiket belirecek.

Gizlilik ve güvenlik

WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini sağlamak adına şirket içi çeviri teknolojisini kullanarak mesaj çevirilerinin tamamen cihaz üzerinden işlenmesini sağlıyor. Böylelikle uçtan uca şifrelemenin korunduğu ve hiçbir mesajın harici olarak paylaşılmadığı için kullanıcı gizliliği korunmaya devam edecek.

Desteklenen diller

İlk destek İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Rusça ve Hintçe gibi dillerle sınırlı olacak ve gelecekteki güncellemelerde potansiyel olarak daha fazla dil eklenecek. WhatsApp, kullanıcılarından gelecek geri bildirimler doğrultusunda bu özelliği geliştirmeye devam edecek.