Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların görüntülü konuşma deneyimini iyileştirmek amacıyla bir dizi yeni özellik üzerinde çalışıyor. Yeni AR efektleri, yüz filtreleri ve arka plan düzenleme araçları, uygulamanın gelecekteki güncellemelerinde kullanıcılara sunulacak.

Yeni AR efektleri

WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yenilikçi özellikler sunma yönünde önemli adımlar atıyor. Şirket, görüntülü konuşmalarda kullanılacak yeni AR (Artırılmış Gerçeklik) efektlerini test etmeye başladı. Bu efektler, kullanıcıların video görüşmelerine eğlenceli ve etkileşimli öğeler eklemelerini sağlayacak. AR efektleri, kullanıcıların görüntülü sohbetler sırasında daha dinamik ve kişisel bir deneyim yaşamasını mümkün kılacak.

Yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcılar yüzlerinin görünümünü kişiselleştirebilecek. Rötuş aracı sayesinde cilt görünümünü yumuşatma imkanı sağlanırken, loş ortamlarda görünürlüğü artıran düşük ışık modu da kullanıma sunulacak. Bu filtreler, görüntülü konuşmaların kalitesini artırırken, kullanıcıların daha iyi bir görsel deneyim yaşamasına yardımcı olacak.

WhatsApp, grup konferansları sırasında arka planı düzenleme imkanı da sunacak. Bu yeni araç sayesinde kullanıcılar, çevrelerini özelleştirebilecek veya dikkat dağıtıcı unsurları bulanıklaştırarak daha profesyonel bir görüntü elde edebilecekler. Arka plan düzenleme özelliğinin, masaüstü uygulamalarında da kullanılabilir hale gelmesi planlanıyor.

Gerçek zamanlı video akışı yerine avatar

Uygulamanın gelecekteki güncellemeleriyle birlikte, kullanıcılar gerçek zamanlı video akışları yerine avatar kullanma seçeneğine sahip olacak. Bu yenilik, anonimliği korumak isteyen kullanıcılar için uygun bir seçenek sunarken, aynı zamanda avatarlar aracılığıyla yaratıcı ifadeler geliştirmeyi de teşvik edecek. Avatarlar, sohbetlere eğlenceli bir dokunuş katacak ve kullanıcıların kendilerini farklı yollarla ifade etmelerine olanak tanıyacak.