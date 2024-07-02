Halka açık Wi-Fi bağlantıları kafelerde, havaalanlarında, tatil ya da iş seyahatleri sırasında ve yurtdışı gezilerinde oldukça popüler... Ancak siber uzmanlar, halka açık olan Wi-Fi ağlarında güvende kalmanın yollarını paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Halka açık Wi-Fi ağları ister bir kafede ister bir alışveriş merkezinde veya havaalanında olsun, hareket halindeyken bağlantıda kalmanın kolay bir yol. Ancak bu kamuya açık ağlara bağlanırken güvenlik hususlarının farkında olmak da oldukça önemli.

Söz konusu endişelere rağmen, kullanıcıların kendilerini koruyabilecekleri ve verilerinin güvende kalmasını sağlayabilecekleri etkili yollar bulunuyor.

Gereksiz siber riskler almayı önlemek için siber bilişim uzmanları şunları önerdi:

Halka açık Wi-Fi ağlarına yalnızca gerekli olduğunda bağlanın: Potansiyel güvenlik açıkları nedeniyle genel Wi-Fi ağlarının yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda kullanılması tavsiye edilir.

Ağın gerçekliğini doğrulayın: Halka açık Wi-Fi kullanırken, ağın meşruiyetini tesis personeli ile teyit etmek, kişisel bilgileri ele geçirebilecek aldatıcı ağlara bağlantıları önlemeye yardımcı olabilir.

Halka açık Wi-Fi ağının giriş sayfasına dikkat edin: Sosyal ağlar gibi harici platformlar üzerinden giriş kimlik bilgileri talep ediyorsa, bu bir tehlike uyarı işaretidir. Bu tür talepler, kişisel bilgileri ele geçirmeyi amaçlayan bir kimlik avı girişimine işaret edebilir.

Halka açık Wi-Fi'de hassas işlemlerden kaçının: Halka açık Wi-Fi ağına bağlıyken oturum açma bilgileri gerektiren web sitelerine, özellikle de finansal hizmetlere erişmekten kaçınmak güvene kalmanıza yardımcı olacaktır. Bu alışkanlık hassas verilerin ele geçirilmesi riskini önemli ölçüde azaltır.

VPN ile gizliliği ve güvenliği artırın: Halka açık Wi-Fi ağlarına bağlıyken VPN kullanmak kişinin internet gizliliğini önemli ölçüde artırabilir. Modern VPN'ler verileri şifreler ve çevrimiçi etkinlikleri yetkisiz erişime karşı korur ve kullanımları internet hızını önemli ölçüde etkilemez. Bu da onları sürekli kullanım için uygun hale getirir.

Uzmanlar, bu ipuçlarını takip etmek ve güvenilir bir VPN kullanmak, halka açık Wi-Fi ağlarında gezinme deneyiminizin gizli kalmasını sağlayacağını belirterek, veri şifrelemenin yanı sıra bazı kapsamlı güvenlik çözümleri, dolandırıcıların oturum açma kimlik bilgilerini çalmak için sahte ağlar oluşturulduğu ve kötü amaçlı sitelere yönlendirdiği DNS sahtekarlığı gibi çeşitli siber risklere karşı koruma sağlayacağını kaydetti.