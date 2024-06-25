Associated Press’in (AP) haberine göre Assange, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile vardığı bir anlaşmanın ardından, ABD’ye bağlı Kuzey Mariana Adaları’nda yargılanacak.

Anlaşmanın Detayları ve Yargılama Süreci

Julian Assange, ABD anayurduna gitmeyi reddettiği için yargılaması, memleketi Avustralya’ya coğrafi olarak yakın olan Kuzey Mariana Adaları’nda yapılacak. Bu hafta yapılması beklenen yargılamada, Assange Amerikan devlet sırlarını ve ulusal güvenliği ilgilendiren dosyaları edinmek ve dağıtmak suçunu kabul edecek. Alacağı ceza, hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak infaz edilmiş sayılacak.

WikiLeaks, Assange’ın pazartesi günü uçağa binerek İngiltere’den ayrıldığını açıkladı. WikiLeaks’in duyurusunda, Assange’ın özgürlüğü için mücadele eden herkese teşekkür edildi.

Assange’ın Geçmişi ve Suçlamalar

Julian Assange, 2011 yılında İngiltere’de mahkemeye çıkmaya hazırlanırken İsveç’te tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmış ve iade edilme ihtimaline karşı Londra’daki Ekvador büyükelçiliğinde yıllarca saklanmıştı. Assange, ABD ordusunun Irak ve Afganistan’da işlediği suçları ortaya çıkaran dosyalarla tanınmıştı.

2019’da ABD Adalet Bakanlığı’nın iddianamesine göre Assange, ABD ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning’i diplomatik mesajları ve askeri dosyaları çalmaya teşvik etmek ve yardım etmekle suçlanmıştı. Savcılar, Assange’ın bu belgeleri yayınlayarak ulusal güvenliği tehlikeye attığını iddia etmişti.

Basın Özgürlüğü Tartışmaları ve Eleştiriler

Assange’a açılan dava, basın özgürlüğü açısından geniş çapta eleştirilmişti. Federal savcılar, Assange’ın eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğini ve gizli hükümet belgelerini temin etmek, çalmak ve yayınlamak anlamına geldiğini savunmuşlardı.

Eski başkan Barack Obama döneminde Adalet Bakanlığı, Assange’ı cezalandırmama kararı vermişti, ancak dava uzun yıllar devam etti. Chelsea Manning, sınıflandırılmış hükümet ve askeri belgeleri WikiLeaks’e sızdırdığı için 35 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak Obama, Manning’in cezasını 2017’de başkanlık affıyla kaldırmıştı.

WikiLeaks, hükümetlerdeki yolsuzluklar ve insan hakları ihlallerine dair önemli belgeler yayınlayarak güçlüleri sorumlu tutmuştu. Assange, bu ilkeler için ağır bedeller ödedi. Ancak tecavüz iddiaları, Assange’ın itibarını lekeledi ve kendisi bu suçlamaları reddetti.

Assange, 2016’da WikiLeaks’in Rus istihbarat operasyonlarında çalındığı iddia edilen Demokrat Parti üyelerinin e-postalarını yayınlamasıyla da gündeme gelmişti.