Microsoft, 14 Ekim 2025 itibarıyla Windows 10 işletim sistemine verdiği resmi desteği sonlandırıyor. Bu tarihten sonra milyonlarca bilgisayar artık güvenlik ve teknik güncelleme almayacak. Siber güvenlik uzmanları, sistemlerini güncellemeyen kullanıcıların ciddi risklerle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıyor.

Teknik destek ve güvenlik güncellemeleri sona eriyor

Microsoft, yarından itibaren Windows 10’a yönelik teknik destek, hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını durduruyor. Daily Mail’in haberine göre yalnızca İngiltere’de yaklaşık 21 milyon kişi hâlâ Windows 10 kullanıyor. Bu durum, cihazların bilgisayar korsanları için açık hedef haline gelmesine yol açıyor.

Şirket, uyumlu cihazların ücretsiz olarak Windows 11’e yükseltilebileceğini belirtti. Ancak birçok eski bilgisayar yeni işletim sistemiyle uyumlu değil.

Genişletilmiş Güvenlik Programı devreye giriyor

Microsoft, yeni sisteme geçemeyen kullanıcılar için “Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (ESU)” programını devreye aldı. Program bireysel kullanıcılar için ücretsiz veya 24,99 sterlin karşılığında sunuluyor.

Ticari kuruluşlar için cihaz başına ücret 58 sterlin olarak belirlendi. Ancak bu destek de yalnızca 13 Ekim 2026’ya kadar geçerli olacak.

Siber saldırı riski artıyor

Siber güvenlik uzmanları, Windows 10 kullanmaya devam eden kullanıcıların kişisel verilerini ciddi risk altına sokabileceğini vurguluyor. Which? dergisinin yaptığı ankete göre, kullanıcıların dörtte biri Windows 11’e geçmeyi planlamıyor.

E-atık endişesi: 400 milyon cihaz riskte

E-atık üzerine çalışan The Restart Project isimli yardım kuruluşu, desteğin bitmesiyle dünya genelinde yaklaşık 400 milyon bilgisayarın işlevsiz hale gelebileceğini açıkladı. Bu durum, 700 milyon kilogramdan fazla elektronik atık anlamına geliyor.

Kuruluş, Microsoft’un destek süresini uzatarak e-atık yükünü azaltabileceğini savunuyor. Şirketten konuyla ilgili yorum talep edildi.