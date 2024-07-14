Microsoft, Windows 11’deki kullanıcı deneyimini sürekli olarak iyileştirmeye devam ediyor. Şirket, işletim sistemine düzenli olarak yeni özellikler eklerken, şimdi de Başlat menüsünde büyük bir güncellemeyi test ediyor. Bu yenilik, Başlat menüsündeki uygulamaları iOS benzeri kategorilerde sunacak.

iOS benzeri uygulama kategorileri geliyor

Apple’ın iOS işletim sisteminde tüm uygulamaların kategorilere ayrılarak listelendiği bir menü mevcut. Kullanıcılar, bu menüde tüm uygulamaları tek bir liste veya farklı kategoriler altında görebiliyorlar. Kategoriler arasında “Oyun”, “Finans”, “Eğlence” gibi otomatik olarak belirlenmiş gruplar bulunuyor.

Microsoft’un Windows 11 için planladığı değişiklik de tam olarak bu şekilde olacak. Başlat menüsü, büyük bir güncelleme alarak hem tüm uygulamaları aynı anda hem de Apple’dakine benzer uygulama grupları oluşturarak görüntüleme imkânı tanıyacak. Bu sayede kullanıcılar, uygulama listelerini daha düzenli bir şekilde kullanabilecekler.

Test aşamasında olan yenilik

Tasarım değişikliği şu anda test aşamasında ve Microsoft, bu yeni özelliği ne zaman Windows 11'e ekleyeceğini henüz açıklamadı. Ancak, bu güncellemenin kullanıcılara daha düzenli ve erişilebilir bir Başlat menüsü sunacağı kesin.