Shenzhen'deki Harmony Ekosistem İnovasyon Merkezi'nde sergilenen cihazlar, Çin'in yazılım geleceğini şekillendiriyor.

Küçük bir odaya sıkıştırılmış drone, iki ayaklı robot, süpermarket kasası ve diğer cihazlar, Huawei'nin geliştirdiği işletim sistemi HarmonyOS'un Çin'in teknoloji bağımsızlığına olan katkısını sergiliyor. Harmony Ekosistem İnovasyon Merkezi'nde sergilenen bu cihazlar, Huawei'nin ABD yaptırımlarına karşılık olarak geliştirdiği açık kaynaklı işletim sistemi OpenHarmony'yi kullanıyor.

HarmonyOS Çin'in ulusal işletim sistemi olacak

Huawei, ABD'nin ticaret kısıtlamaları nedeniyle Google'ın Android desteğini kaybetmesinin ardından, 2019 yılında HarmonyOS'u piyasaya sürdü. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de vurguladığı gibi, Çin'in yerli teknolojiler geliştirme çabaları hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda, OpenHarmony ve HarmonyOS'un Çin'in ulusal işletim sistemi olarak benimsenmesi, yerli ürünlerin daha fazla ilgi görmesini sağlıyor.

Huawei Tüketici İş Grubu Başkanı Richard Yu, HarmonyOS'un Çin'in geleceği için güçlü bir temel oluşturduğunu belirtti. Harmony Ekosistem İnovasyon Merkezi'nde sunulan ürünler, Huawei'nin teknoloji bağımsızlığına yönelik önemli adımlar attığını gösteriyor. Çin'in teknoloji bağımsızlığına giden yolda, HarmonyOS'un rolü giderek daha da kritik hale geliyor.

HarmonyOS neleri vaad ediyor?

Huawei, OpenHarmony'nin kaynak kodunu OpenAtom Vakfı'na bağışladıktan sonra, işletim sisteminin gelişimini desteklemeye devam ediyor. Çin, GitHub'dan kendini soyutlayarak Gitee adlı yerel bir versiyonu destekleyerek kendi kendine yeterli olma çabalarını artırıyor. OpenHarmony'nin, Çin'in ulusal işletim sistemi olarak tanıtılması, ülkenin teknoloji bağımsızlığı vizyonuna katkıda bulunuyor.

Huawei'nin CEO'su Yu, HarmonyOS'un akıllı telefonlar, saatler ve araç sistemleri gibi 900 milyondan fazla cihazda kullanıldığını ve 2,4 milyon geliştiricinin ekosistemde kod yazdığını belirtti. HarmonyOS'un başarısı, Çin'in teknoloji bağımsızlığına giden yolda önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

Huawei'nin HarmonyOS'u, Çin'in teknoloji bağımsızlığına giden yolda önemli bir adım. Peki, bu yeni işletim sistemi, küresel teknoloji pazarında ne kadar etkili olacak?