Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2024’ün en sıcak yıl olduğunu doğruladı. Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında yüzey sıcaklıkları sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildi. Bu, küresel iklim değişikliğinin ne kadar ileriye gittiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

WMO raporu: Küresel sıcaklıkların yükselmesi endişe verici

WMO, 6 uluslararası kuruluşun verilerini derleyerek yayımladığı raporunda, 2024’ün kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu belirtti. Raporda, "WMO, 1850-1900 arasındaki sanayi öncesi ortalamaların 1,55 derece üzerinde kaydedilen yüzey sıcaklıklarını doğruluyor" ifadesi yer aldı.

Paris Anlaşması’na tehdit

Raporda, 2024’te olağanüstü kara ve deniz yüzey sıcaklıkları ile okyanus ısısının yükseldiği belirtilerek, Paris Anlaşması’nın küresel sıcaklık artışını 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmanın ciddi bir tehdit altında olduğu ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres: “İklim felaketi için hemen harekete geçilmeli”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, WMO raporunun küresel ısınmanın inkar edilemez bir gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Guterres, "2024'teki kavurucu sıcaklıklar, 2025'te iklim eylemi için çığır açan adımlar atılmasını zorunlu kılıyor. İklim felaketinin en kötüsünden kaçınmak için hala zaman var, ancak liderler hemen harekete geçmeli" dedi.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo: Tarihi anlar yaşanıyor

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, iklim değişikliği ile ilgili tarihi anlar yaşandığına dikkat çekerek, sadece bir yılın değil, son 10 yılın sıcaklık rekorları kırdığını ve bunun yıkıcı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve eriyen buzlarla birleştiğini vurguladı.

Küresel ısınma her dereceyle daha yıkıcı oluyor

Saulo, 1,5 derecenin altında ya da üstünde bir sıcaklık artışı olmasının küresel ısınma üzerinde büyük etkiler yaratacağını belirtti. "Isınmanın her bir derecesi önemli, çünkü her ilave artış, hayatlarımız, ekonomilerimiz ve gezegenimiz üzerindeki etkileri artırır" ifadelerini kullandı.