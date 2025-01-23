Almanya Bundesliga’da heyecan 24 Ocak 2025 Cuma günü oynanacak Wolfsburg - Holstein Kiel maçıyla devam ediyor. Futbolseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği bu karşılaşmanın detayları açıklandı. İşte maçın yayın bilgileri:

Maçın yayın bilgileri

Tarih: 24 Ocak 2025 Cuma

Saat: 22:30

Yayıncı Kanallar: beIN Sports Tod TV Tuttur TV Bein Sports 4 Tivibu Spor 1



Şifresiz yayın detayları

Karşılaşma, yukarıda belirtilen platformlarda canlı yayınlanacak. Ancak, kanalların bazıları abonelik gerektirebileceği için sporseverlerin yayın planlarını önceden kontrol etmesi öneriliyor.

Wolfsburg ve Holstein Kiel’in form durumu

Wolfsburg, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekerken, Holstein Kiel de ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor. İki takımın da galibiyet hedeflediği bu mücadele, büyük bir çekişmeye sahne olacak.