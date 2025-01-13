Almanya Bundesliga'nın 14 Ocak 2025 Salı günü yapılacak Wolfsburg - Mönchengladbach maçı, Volkswagen Arena'da saat 22:30'da başlayacak. Maç, beIN Connect kanalından naklen yayınlanacak.

Wolfsburg son 5 maçında karışık sonuçlar aldı

Wolfsburg, son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Ligde 24 puanla 10. sırada yer alan Wolfsburg, bu maçta 3 puanı hedefliyor ve ev sahibi olarak avantajını kullanmaya çalışacak.

Mönchengladbach deplasman galibiyeti peşinde

Mönchengladbach ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 24 puanla 11. sırada yer alan Mönchengladbach, deplasmandan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

Wolfsburg - Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 14 Ocak 2025, Salı

Saat: 22:30

Kanal: beIN Connect

Stadyum: Volkswagen Arena