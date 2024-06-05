Yapay zeka (AI) teknolojisi, web dünyasında devrim yaratıyor. Artık kendi web sitenizde de bu teknolojinin gücünden yararlanabilirsiniz. WordPress üzerinde kolayca bir AI sohbet robotu oluşturarak ziyaretçilerinize kişiselleştirilmiş bir deneyim sunabilir, etkileşimi artırabilir ve web sitenizi daha akıllı hale getirebilirsiniz.

1. Temelleri anlamak

AI sohbet robotları, web sitelerinde kullanıcılarla etkileşime geçmek için tasarlanmıştır. Kullanıcıların sorularını yanıtlar, bilgi sağlar ve hatta görevleri yerine getirebilir. Bu rehberde, OpenAI'nin GPT modelini kullanarak temel bir AI sohbet robotu oluşturmayı öğreneceksiniz.

2. OpenAI API'sini kurma

İlk adım, OpenAI'den bir API anahtarı edinmektir. Bu anahtar, sohbet robotunuzun GPT modeliyle iletişim kurmasını sağlar. OpenAI platformuna kaydolun ve API anahtarınızı oluşturun.

3. WordPress ile entegrasyon

WordPress'in esnek yapısı, AI sohbet robotunuzu kolayca entegre etmenize olanak tanır. Temel bir sohbet robotu için, tema dosyalarınıza JavaScript kodu ekleyerek API isteklerini yönetebilirsiniz.

4. Arayüzün tasarlanması

Kullanıcı dostu bir arayüz, sohbet robotunuzun başarısı için önemlidir. HTML ve CSS kullanarak kullanıcıların mesaj yazabileceği bir giriş alanı ve sohbet geçmişini görebilecekleri bir alan oluşturun.

5. Arka uç mantığının uygulanması

JavaScript kullanarak arka uç mantığını uygulayın. Kullanıcı bir mesaj gönderdiğinde, JavaScript bu mesajı alır, API'ye gönderir ve gelen yanıtı sohbet arayüzünde görüntüler.

6. Konuyu sınırlama

Sohbet robotunuzun belirli konularda uzmanlaşmasını istiyorsanız, sistem istemlerini (prompt'ları) dikkatlice tasarlayın. Bu istemler, AI modelinin hangi konulara odaklanacağını belirler.

7. Test ve dağıtım

Sohbet robotunuzu farklı senaryolarla test edin ve hataları düzeltin. Her şey yolunda gittiğinde, chatbot'u WordPress sitenize ekleyin ve ziyaretçilerinizin keyfini çıkarmasını sağlayın.