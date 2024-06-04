İSTANBUL (AA) - Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF tarafından İstanbul Yenikapı’da yılın en büyük e-ticaret etkinliği düzenlenecek.

WORLDEF'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu WORLDEF ISTANBUL, 6-8 Haziran'da İstanbul Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek.

Küresel e-ticaret markalarını ağırlayacak fuarda, e-ticaret ekosisteminin uzman isimleri bir araya gelecek. Etkinlik, katılımcı markalara e-ticaret alanında büyüme ve iş birliği fırsatları sunarken e-ticaret uzmanları tecrübelerini ziyaretçilerle paylaşacak.

-"Her sektörde ticaretin, e-ticarete dönüştüğüne tanıklık ediyoruz"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, 2023 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin toplam ticaret içindeki payının yüzde 20’yi aştığını belirterek, bu oranın gelecek 5 ila 10 sene içinde yüzde 40 ila 50'lere ulaşacağını öngördüklerini dile getirdi.

Nart, "Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere önümüzde çok uzun bir yol var. E-ticaret alanında iş yapmak isteyen markalar için daha çok büyük bir potansiyel var." ifadesini kullandı.

Dünyada genelinde ticaretin, e-ticarete evrilme eğilimi gösterdiğini belirten Nart, şunları kaydetti:

"Gelişen teknolojiler, e-ticaret altyapılarını ve lojistik alt yapısını geliştiriyor. Ayrıca, tüketici davranışları da e-ticarete işaret ediyor. Bu durum, ticareti dönüştürüyor. Her sektörde ticaretin, e-ticarete dönüştüğüne tanıklık ediyoruz. E-ticarette büyüme hız kesmeden devam ediyor. Burada e-ticaret satıcıları, perakende markaları, KOBİ’ler ve mikro girişimciler müthiş bir potansiyel var. Yani holdinglerin de girişimci ev kadınlarının da yolu bir şekilde e-ticaret ile kesişiyor. WORLDEF olarak bu bilinçle e-ticaret odaklı etkinlikler düzenliyoruz."

-"WORLDEF ISTANBUL'da uluslararası network oluşuyor"

Nart, dünyanın en büyük e-ticaret fuarları arasında yer alan WORLDEF ISTANBUL’a da değinerek, şöyle devam etti:



"WORLDEF ISTANBUL’da e-ticaret odaklı üreticilerden tedarikçilere, mikro girişimcilerden servis sağlayıcılara, global pazar yerlerinden dijital pazarlamacılara kadar çok geniş bir yelpazede ziyaretçi ağırlıyoruz. Örneğin, bu etkinliğe katılan bir şirket, e-ticaret üreticisi veya toptancısı bulabilir. Almanya'da satış yapacaksa Almanya'da bir e-ticaret deposu bulabilir. Amerika'da şirket kuruluşu için mali ve hukuki danışmanlık yapan bir şirket bulabilir. Fransa’da bir pazar yerinde satış için Fransız pazar yerlerinin yöneticileri ile görüşebilir. Yakın coğrafyamızdaki 3 bin kilometre mesafede uçuşumuz olan ülkelerin e-ticaret dernekleri, ticaret odaları ve kalkınma ajansları bu etkinliğe stratejik partner olarak katılıyor. Bu sayede inanılmaz bir uluslararası network oluşuyor."

Ömer Nart, "Dünyada startup ve teknoloji ekosisteminin bir araya geldiği büyük etkinlikler var. Dünya e-ticaret pazarının çok büyük bir yelpazesi var, kapsayıcılığı yüksek ama global e-ticaret ekosistemini temsil eden uluslararası bir etkinlik yok. Yani e-ticarette global bir buluşma noktası yok. WORLDEF ISTANBUL, global e-ticaret ekosisteminin buluşma noktası olmaya en önemli adaydır." ifadelerini kullandı.

- 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor

WORLDEF ISTANBUL, 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Eşzamanlı üç sahnede 200’den fazla konuşmacı tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca etkinlik alanında kurulacak stantlarda 450’den fazla perakende markası, üreticileri, tedarikçiler e-ticaret odaklı ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak. Global pazaryerlerinde satış yapan 1500’den fazla satıcının da katılacağı fuarda servis sağlayıcılar, e-ticaret yatırımcıları ve girişimciler de yer alacak.

E-ticaret ekosisteminden liderleri, yöneticileri ve profesyonellerinin buluşacağı etkinliğe katılacak önemli isimler şöyle:

"Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Alibaba.com Avrupa Genel Müdürü Jijie Shen, Trendyol Group Üst Yöneticisi (CEO) Erdem İnan, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Neil Patel Digital Kurucu Ortağı ve Youtuber Neil Patel, Birleşik Krallık eski Teknoloji Bakanı Ed Vaizey, Dubai CommerceCity Kıdemli Yöneticisi Arjun Sarkar, Amazon Reklamcılık Türkiye, Mısır, Güney Afrika Genel Müdürü Yasmina Ali Hassan, Ozon Global Ülke Genel Müdürü Hazal Maraş, Meta E-Ticaret ve Moda Sektörü Ortağı Ece Ademoğlu, TikTok Türkiye Ülke Direktörü Barış Aldanmaz, Sefamerve CEO’su Mehmet Metin Okur, Biggbrands Başkanı ve CEO’su Enis Karslıoğlu, Webtures CEO’su Kaan Gülten, T-Soft Kurucusu ve CEO’su Ömer Arıkan, MNG Kargo CEO’su Kağan Gündüz, idefix E-Ticaret ve Pazaryeri Genel Müdürü Önder Ömer Oğuzhan, Widect Genel Müdürü Enes Yılmaz, Armine Kurucusu Mehmet Dursun."



