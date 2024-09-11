Son yıllarda hızla büyüyen Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. 40 bin metrekarelik fuar alanında 1300 firma yer aldı ve fuar boyunca 80 bin ziyaretçi ağırlandı. Dünyanın en büyük gıda fuarları arasında gösterilen ANUGA ve Dubai Gulfood’a rakip olma yolunda ilerleyen Worldfood İstanbul, Türk gıda sektörüne büyük katkı sağladı.

Türk Gıda Platformu’ndan büyük destek

Türk gıda ihracatının yüzde 48’ini gerçekleştiren hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün desteğiyle organize edilen fuar, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlendi. Fuar, temel gıda ürünleri ve şekerli mamuller başta olmak üzere, bitkisel yağlar, unlu mamuller, et, tavuk, süt ürünleri ve baharat sektörlerinden birçok alıcı ve ihracatçıyı buluşturdu.

ABD, Kanada ve Japonya’dan yoğun ilgi

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, bu yılki fuarın ziyaretçi profilinde önemli değişimler yaşandığını belirtti. Özellikle ABD, Kanada ve Japonya’dan gelen ithalatçıların yoğun ilgisi, Türk gıda ihracatçılarının yeni pazarlara açılmasına katkı sağladı.

Türk Hava Yolları fuarın büyümesini destekliyor

Türk Hava Yolları’nın geniş uçuş ağı, İstanbul’u uluslararası fuarlar için cazibe merkezi haline getiriyor. Muhammet Öztürk, THY’nin desteğiyle birlikte Worldfood İstanbul Fuarı’nın önümüzdeki yıllarda 100 bin metrekareye ulaşacağına inandığını ifade etti. Öztürk, “Bir zamanlar hayalini kurduğumuz büyük gıda fuarlarından biri haline geldik” şeklinde konuştu.

Türkiye Gıda Platformu’nun katkıları

Türk Gıda Platformu’nun alım heyeti organizasyonları ve tadım etkinlikleriyle fuara verdiği destek, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Ege İhracatçı Birlikleri’ne üye 100’den fazla firma, Türk ihraç ürünlerini tanıtarak fuara katkı sağladı.

Worldfood İstanbul, küresel gıda ticaretinde önemli bir rol oyuyor

Fuarın uluslararası etkilerini değerlendiren Başkan Öztürk, Worldfood İstanbul’un Türkiye’yi küresel gıda ticaretinde önemli bir tedarik merkezi haline getirdiğini vurguladı. “Her yıl fuarı daha da büyütmek için çalışıyoruz. Bu yılki yoğun katılım, Türk gıda sektörünün gücünü bir kez daha gösterdi” dedi.

1300 firma ve 80 bin ziyaretçi ile rekor katılım

32. kez düzenlenen Worldfood İstanbul Fuarı, Türkiye’nin en büyük gıda fuarı olma özelliğini sürdürüyor. 1300 firmanın katıldığı fuarda, sektörün geleceğine dair önemli paneller ve etkinlikler düzenlendi. Ünlü şeflerin de katıldığı bu organizasyon, gıda sektöründe yeni trendler, sürdürülebilirlik ve teknolojik yenilikler üzerine birçok önemli konuyu gündeme taşıdı.