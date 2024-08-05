Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefini gözeterek transfer çalışmalarını hızlandırdı. Bordo-mavili ekip, Beşiktaş'ın eski yıldızı Wout Weghorst'u kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak bu transferde beklenmedik bir rakip ortaya çıktı: Hollanda'nın köklü kulübü Ajax.

Ajax'ın Devrede

Takvim'de yer alan bilgilere göre, Trabzonspor'un forvet hattında büyük bir eksikliği kapatmayı amaçladığı Weghorst transferinde Ajax da devreye girdi. Bordo-mavililer, deneyimli forvet için Hollanda temsilcisi ile rekabet ederken, transfer sürecinde büyük bir mücadeleye girilmiş durumda.

Pazarlıklar ne aşamada?

Trabzonspor, Wout Weghorst ile transfer şartları konusunda anlaşma sağladı. Şimdi gözler, İngiliz ekibi Burnley ile yapılan bonservis pazarlıklarına çevrilmiş durumda. Weghorst'un Türkiye'yi iyi tanıması ve bu transferi sıcak karşılaması, Trabzonspor'un işini kolaylaştırabilir. Ancak, Ajax'ın devrede olması süreci daha da karmaşık hale getirebilir.