Wout Weghorst, Alman basınından Kicker'a verdiği röportajda, Ajax'ın kendisiyle ilgilendiği yönündeki söylentilere yanıt verdi. Weghorst, "Dördüncü çocuğumuz dünyaya gelecek ve son birkaç yıldır ailece çok seyahat ettik. Bizim için kalıcı bir yer arıyorum, bu yüzden Hollanda kesinlikle bir seçenek. Ajax, Hollanda'nın en büyük kulübü, fazla söze gerek yok." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Weghorst'un Ajax'a transfer olma ihtimalini güçlendirdi.

Trabzonspor ve Weghorst görüşmeleri

Sabah'ın haberine göre, Weghorst'un kız arkadaşı Nikki van Esch, Trabzon'a gelmeye ikna edildi. Ancak Weghorst, Ajax'tan teklif beklediğini belirterek birkaç gün süre talep etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Weghorst'un transferine onay verdi ve oyuncunun takım sistemine uyum sağlayacağını belirtti. Weghorst'un transferi, Trabzonspor'un forvet hattını güçlendirmek için önemli bir adım olabilir.

Weghorst'un kariyer performansı

Bonservisi İngiliz kulübü Burnley'de bulunan 1.97 metre boyundaki santrfor, geçen sezon Burnley formasıyla çıktığı 30 maçta 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Weghorst, Beşiktaş ve Manchester United'daki dönemlerinde de önemli deneyimler yaşadı.