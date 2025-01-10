X, parodi hesapları orijinal hesaplardan ayırmak için yeni bir etiket sistemi devreye alıyor. Bu sistem, özellikle parodi veya hiciv amaçlı açılan hesapların, gerçek kişi veya kuruluşlarla karıştırılmasını engellemeyi hedefliyor. Kullanıcılar, şu anda bu etiketi isteğe bağlı olarak ekleyebilecek, ancak ilerleyen zamanlarda bu etiket zorunlu hale gelecek.

Etiket nasıl koyulacak?

X, "Parodi Hesap" etiketi hem hesaplarda hem de gönderilerde görünecek. Kullanıcılar, bu etiketi kendi hesaplarına eklemek için Ayarlar ve Gizlilik > Hesabınız > Hesap Bilgileri bölümünden "Parodi, yorum ve hayran hesabı" seçeneğini işaretleyebilecek. Bu etiket, parodi hesapların, paylaşımlarını yaptıkları kişi veya kuruluşla ilişkilendirilmeden sadece hiciv veya tartışma amacı taşıdığını açıkça belirtmeyi amaçlıyor.

Zorunluluk geliyor

Şu an için etiket isteğe bağlı olsa da, X bu etiketin ilerleyen günlerde zorunlu hale geleceğini açıkladı. Bu değişiklik, parodi hesapların gerçek hesaplarla karıştırılmasını engellemeyi ve kullanıcılar arasında daha fazla şeffaflık sağlamayı hedefliyor.

Kullanıcılar hangi hesaplar için etiketi kullanacak?

Parodi, yorum ve hayran hesapları bu etiketi kullanabilecek. Bu sayede, takipçiler bu tür hesapların gerçek kişi veya kuruluşlarla herhangi bir resmi bağlantısı olmadığını daha kolay anlayabilecekler.