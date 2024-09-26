Kullanıcılar bu planlarla, platformdaki özelliklerden kademeli olarak faydalanabilecek. Fiyatlar ise mobil ve PC üzerinden farklılık gösteriyor.

Üç Ayrı Abonelik Planı

X, yeni ödeme seçenekleriyle kullanıcılara Basic, Premium ve Premium+ planları sunuyor. iOS ve Android cihazlarda fiyatların yüksek olmasının nedeni, AppStore ve Google Play Store'un aldığı komisyonlar.

Abonelik Fiyatları

Basic Plan: Mobil cihazlarda 129,99 TL, PC'de 56,25 TL

Mobil cihazlarda 129,99 TL, PC'de 56,25 TL Premium Plan: Mobil cihazlarda 209 TL, PC'de 150 TL

Mobil cihazlarda 209 TL, PC'de 150 TL Premium+ Plan: Mobil cihazlarda 699,99 TL, PC'de 300 TL

Basic Plan Özellikleri

Gönderi düzenleme

Daha uzun gönderiler

Video indirme

SMS ile iki adımlı doğrulama

Tema özelleştirme

Ancak Basic kullanıcıları, mavi tik onay işareti ve Tweetdeck gibi özelliklere erişemezken, platformda reklam görmeye devam edecek.

Premium Plan Özellikleri

Gönderi düzenleme

Gönderi geri alma

Daha uzun gönderiler

Okuyucu modu

Video indirme

Tweetdeck

Mavi tik onay işareti

Bu plan, daha geniş bir özellik seti sunsa da reklamlar yine platformda yer alacak.

Premium+ Plan Özellikleri

En üst seviye olan Premium+ planı ile kullanıcılar tüm özelliklere erişim sağlarken, platform üzerindeki reklamlar tamamen kaldırılacak.

Yapay Zeka Robotu "Grok" Duyuruldu

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet robotu "Grok"u duyurdu. Premium kullanıcılarına özel olacak bu yapay zeka, X'ten gelen bilgilere gerçek zamanlı erişim sunacak ve yanıtlarına mizahi bir dokunuş katacak.