Kullanıcılar bu planlarla, platformdaki özelliklerden kademeli olarak faydalanabilecek. Fiyatlar ise mobil ve PC üzerinden farklılık gösteriyor.
Üç Ayrı Abonelik Planı
X, yeni ödeme seçenekleriyle kullanıcılara Basic, Premium ve Premium+ planları sunuyor. iOS ve Android cihazlarda fiyatların yüksek olmasının nedeni, AppStore ve Google Play Store'un aldığı komisyonlar.
Abonelik Fiyatları
- Basic Plan: Mobil cihazlarda 129,99 TL, PC'de 56,25 TL
- Premium Plan: Mobil cihazlarda 209 TL, PC'de 150 TL
- Premium+ Plan: Mobil cihazlarda 699,99 TL, PC'de 300 TL
Basic Plan Özellikleri
- Gönderi düzenleme
- Daha uzun gönderiler
- Video indirme
- SMS ile iki adımlı doğrulama
- Tema özelleştirme
Ancak Basic kullanıcıları, mavi tik onay işareti ve Tweetdeck gibi özelliklere erişemezken, platformda reklam görmeye devam edecek.
Premium Plan Özellikleri
- Gönderi düzenleme
- Gönderi geri alma
- Daha uzun gönderiler
- Okuyucu modu
- Video indirme
- Tweetdeck
- Mavi tik onay işareti
Bu plan, daha geniş bir özellik seti sunsa da reklamlar yine platformda yer alacak.
Premium+ Plan Özellikleri
En üst seviye olan Premium+ planı ile kullanıcılar tüm özelliklere erişim sağlarken, platform üzerindeki reklamlar tamamen kaldırılacak.
Yapay Zeka Robotu "Grok" Duyuruldu
Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yapay zeka sohbet robotu "Grok"u duyurdu. Premium kullanıcılarına özel olacak bu yapay zeka, X'ten gelen bilgilere gerçek zamanlı erişim sunacak ve yanıtlarına mizahi bir dokunuş katacak.