Elon Musk’a ait sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi hesabını herhangi bir açıklama yapmadan askıya aldı. Kararın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak bu adım, Suriye hükümeti tarafından dijital sansür olarak değerlendirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı hesabının askıya alınması batı baskısının yansıması Mı?

Suriye yönetimi, X’in bu adımının taraflı ve politik bir yaklaşım sonucu alındığını belirtti. Analistler, Batı’nın Şam üzerindeki baskılarının sosyal medya platformları aracılığıyla yansıdığını öne sürüyor. X'in attığı bu adımın, Batı'nın Suriye üzerindeki etkisini dijital ortamda artırma çabası olarak yorumlanıyor.

Suriye’deki gerçekler medyadan susturuluyor

Gazeteci Abd Alhade Alani, X ve Meta'nın Suriye Cumhurbaşkanlığı hesaplarına yönelik uygulamalarına sert tepki gösterdi. Alani, X’in Cumhurbaşkanlığı hesabını askıya almasının ardından Meta'nın da benzer şekilde hesapları engellediğini belirtti. Alani, Batılı sosyal medya platformlarının çifte standart uyguladığını savunarak, dijital sansürün artan bir şekilde ifade özgürlüğünü tehdit ettiğine dikkat çekti.