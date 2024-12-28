Oyun dünyasının merakla takip ettiği Xbox Game Pass’e eklenmesi beklenen yeni oyunlar hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Söylentilere göre, Microsoft’un 2023 yılında satın aldığı Activision tarafından yayınlanan iki klasik yapım, Call of Duty: World at War ve Singularity, 2025 yılında Game Pass’e dahil olacak.

Activision’ın klasikleri geri dönüyor

Son dönemde Xbox Game Pass’te büyük ilgi gören Call of Duty serisi, platformun en çok oynanan yapımları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Black Ops 6 ilk günden abonelere sunulmuş ve büyük ilgi görmüştü. Şimdi ise 2008’de çıkan World at War ve 2010 yapımı Singularity’nin eklenme ihtimali gündemde.

Sızıntılar güçleniyor

Twitter’daki güvenilir sızıntı hesaplarından eXtras1s, World at War’un 23 Aralık 2024’te Microsoft Store’da yeniden listelendiğini ve bunun Game Pass’e dahil edileceğinin bir işareti olabileceğini iddia etti. Sızıntıya göre:

World at War, Mayıs 2025 civarında Game Pass’e eklenecek.

Singularity ise aynı dönemde servise katılacak.

Oyunların önemi ve popülerliği

Call of Duty: World at War, II. Dünya Savaşı temalı atmosferiyle seriye farklı bir bakış açısı kazandırmıştı.

Singularity, bilim kurgu ve zaman yolculuğu temasıyla dikkat çekmiş ve FPS türünde beğeni toplamıştı.

Bu iki klasik oyunun Xbox Game Pass’e dahil edilmesi, hem nostalji arayan oyunculara hem de yeni nesil oyunseverlere hitap edecek.

Microsoft’un stratejisi

Microsoft, Activision Blizzard’ı satın aldıktan sonra dokuz farklı klasik oyunu Game Pass abonelerine sundu. Şirketin bu iki popüler yapımı da ekleyerek Xbox Game Pass’in cazibesini artırmak istediği düşünülüyor. Özellikle Call of Duty serisinin platformdaki yüksek popülaritesi, bu stratejiyi destekliyor.

Henüz resmi açıklama yok

Microsoft ve Activision Blizzard’dan henüz resmi bir açıklama gelmese de, geçmişte doğru sızıntılar yapan kaynaklar iddiaları güçlendiriyor.