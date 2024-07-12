Microsoft, Xbox GamePass abonelik sistemine önemli bir fiyat artışı getirdiğini duyurdu. Bu artış, global fiyatlar ile birlikte Türkiye fiyatlarında da kendini gösterdi. Yerel fiyatlandırma devam etse de, yeni fiyatlar dikkat çekici düzeyde arttı.

Yeni Fiyatlar

GamePass Ultimate: 209 TL -> 309 TL

209 TL -> 309 TL GamePass Core (Yıllık): 959 TL -> 1.399 TL

959 TL -> 1.399 TL GamePass PC: 159 TL -> 209 TL

Global Fiyatlar ve Yeni Abonelik Seçenekleri

Eylül ayı itibariyle Xbox GamePass Ultimate aboneliği global olarak ayda 19,99 dolara, PC GamePass aboneliği ise ayda 11,99 dolara (eski fiyatı 9,99 dolar) çıkıyor. Ayrıca Microsoft, yeni bir abonelik seçeneği olan "Standart" aboneliği de duyurdu. Bu abonelik türünde, oyunlar ilk gün GamePass sistemine eklenmeyecek, daha sonraki dönemlerde aktif edilecek.

Türkiye'de Yeni Abonelik Seçeneği ve Mevcut Kullanıcılar

Türkiye'de yeni "Standart" aboneliğin fiyatı henüz belli değil. Mevcut konsol için Xbox GamePass aboneliğine yeni kullanıcı kabul edilmeyecek; mevcut aboneler planlarına devam edebilecek. Yeni aboneler, Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 14,99 ABD doları fiyatla sunulan ve ilk gün çıkan oyunları veya Xbox Cloud Gaming'i içermeyen yeni Xbox Game Pass Standart katmanına yönlendirilecek.

Ön Ödeme Limiti

Microsoft ayrıca, kullanıcıların Xbox GamePass aboneliği için yalnızca 13 aya kadar ön ödeme yapmalarına izin verileceğini belirtti. Daha önce daha fazla ay için ödeme yapmış olan kullanıcılar ise bu durumdan etkilenmeyecek.