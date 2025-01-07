Microsoft, video oyun sektöründe dengeleri değiştirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Şirket, büyük Xbox oyunlarını PlayStation 5 gibi rakip platformlarda yayınlamayı planlıyor. Bu stratejik dönüş, Microsoft'un sektördeki rekabet koşullarına adapte olma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Pazar payı farkını kapatmak için yeni stratejiler

Kantan Games analisti Serkan Toto'ya göre, Microsoft bu yıl “all-in” yaparak büyük oyunlarını PlayStation'da yayınlama yoluna gidecek. Toto, Microsoft'un bu stratejiyi, Activision-Blizzard ile yapılan 69 milyar dolarlık anlaşmanın mali yükünü hafifletmek ve PlayStation ile arasındaki pazar payı farkını kapatmak amacıyla benimsediğini ifade ediyor.

Microsoft, geçtiğimiz yıllarda Sea of Thieves, Grounded, Hi-Fi Rush ve Pentiment gibi oyunları diğer platformlarda yayınlamıştı. Ancak şirket, Minecraft ve Call of Duty gibi dev isimlerle zaten PlayStation ve Switch platformlarında önemli bir yayıncı konumundaydı. Bu hamleler, Microsoft'un pazar genişletme ve gelir artışı stratejilerinin bir parçası olarak görülüyor.

Indiana Jones, 2025 baharında PS5'e gelecek

Özellikle dikkat çeken gelişmelerden biri, Indiana Jones and the Great Circle oyununun 2025 baharında PS5 için çıkacak olması. Ayrıca, Halo: Combat Evolved için geliştirilen remaster projenin de PS5'te yer alacağı konuşuluyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve CFO’su Amy Hood, şirketin genel kar marjlarını artırma yönünde adımlar atıyor. Bu bağlamda, Microsoft'un Xbox bölümündeki strateji değişikliği, daha fazla birinci parti oyunun PlayStation gibi rakip platformlarda yayınlanmasını içerebilir. Microsoft'un "Latitude" adlı gizemli programı da bu yeni yayın stratejisine odaklanmış durumda.