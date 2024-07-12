Dünyanın en popüler mikroblog platformu X, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulamanın iOS sürümünü inceleyen bağımsız geliştiriciler, X’in gönderi ve yanıtlar için beğenmeme butonunu test ettiğini ortaya çıkardı. Bu özellik, kullanıcıların beğenmedikleri içerikleri işaretleyebilmesine olanak tanıyacak.

Beğenmeme butonu geri dönüyor

X'in beğenmeme butonu, aslında platformun eski adıyla Twitter olduğu dönemde de gündeme gelmişti. Ancak o zamanlar herhangi bir adım atılmamıştı. Şimdi ise, bu durumun değişeceği ve beğenmeme butonunun platforma ekleneceği yönündeki iddialar güçleniyor. Bağımsız geliştiriciler tarafından tespit edilen bu yeni özellik, gönderi ve yanıtların beğenilmemesi durumunda işaretlenmesini sağlayacak.

Algoritma nasıl çalışacak?

Tahminlere göre, daha fazla beğenmeme alan yanıtlar, gönderilerin en alt kısmına kaydırılacak. Bu, kullanıcıların rahatsız edici veya ilgisiz içerikleri daha az görmesini sağlayacak. Gönderiler için nasıl bir algoritma oluşturulacağı ise henüz belli değil. Ancak bu yeni özellikle birlikte, X’in kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor.

Resmi açıklama bekleniyor

Ne Elon Musk ne de X yetkilileri, platformun yeni özelliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak birden çok geliştiricinin bu özelliği aynı anda tespit etmesi, beğenmeme butonunun çok yakında platforma entegre edileceğini düşündürüyor.