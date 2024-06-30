Arka yüzündeki ayna ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu yeni sürüm, kadın kullanıcıları hedefliyor.

Arkasında ayna bulunan platin tasarımıyla dikkat çekiyor

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mart ayında piyasaya sürdüğü amiral gemisi modeli Civi 4 Pro’nun Disney özel sürümünü tanıttı. Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition olarak adlandırılan bu yeni model, özellikle kendine bakanlar için arka tarafında bir ayna taşıyor.

Disney’in pamuk prenses hikayesinden esinlendi

Disney’in klasik hikayesi Pamuk Prenses’ten ilham alınarak tasarlanan Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition, arka yüzeyindeki gümüş görünümlü desenlerle dikkat çekiyor. Bu özel sürüm, tasarımı ve renkleriyle kadınlara hitap ediyor.

Özelleştirilmiş aksesuar ve kutusu ile geliyor

Kendine özel kılıfı, mor aksesuarları ve özelleştirilmiş kutusu ile sunulan Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition, sistem arayüzüne kadar Prenses ve Kraliçe temasını sürdürüyor. Ayrıca telefonun arkasına takılabilen zehirli elma şeklinde bir el desteği de bulunuyor.

Ekran ve performans özellikleri

6.55 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ile gelen Civi 4 Pro Disney Princess Limited Edition, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile donatılan cihaz, 12GB RAM bellek ve 512GB depolama alanı ile yüksek performans sağlıyor.

Kamera özellikleri

Ön tarafta 32 Megapiksellik bir selfie kamerası bulunan cihazın arka tarafında 50 Megapiksellik ana kamera yer alıyor. Ayrıca 50 Megapiksel telefoto kamera ve 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera da cihazın özellikleri arasında.

İşte Xiaomi Civi 4 Pro'nun tüm özellikleri