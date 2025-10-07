Geçtiğimiz hafta sosyal medyada viral olan video, Xiaomi’nin SU7 sedan modelinin direksiyonda kimse yokken kendi kendine hareket ettiğini gösterdi. Olayın “hack” veya “yapay zekâ kontrolden çıktı” iddialarına yol açmasının ardından Xiaomi’den resmi açıklama geldi. Şirket, olayın yazılım hatasından değil, araç sahibinin iPhone’undan yanlışlıkla gönderilen bir uzaktan park komutundan kaynaklandığını bildirdi.

Olayın detayları

Olay 30 Eylül’de Çin’in Weihai kentinde yaşandı. Aracın sahibi Li Xiaoshuang, açık mavi renkli SU7’sini bir mağaza önüne park etti. Bir süre sonra otomobil, direksiyonda kimse yokken ileri doğru hareket etmeye başladı. Li, durumu fark eder etmez dışarı çıkarak aracın peşinden gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerini paylaşan Li, durumu Xiaomi müşteri hizmetlerine bildirdi. Xiaomi yetkilileri, aracın “iPhone 16.2” isimli bir cihazdan komut aldığını açıkladı. Ancak Li, böyle bir telefona sahip olmadığını belirtti ve videoyu kanıt olarak sundu.

Teknik inceleme sonucu

Xiaomi mühendisleri yaptığı araştırmada “iPhone 16.2” kodunun aslında iPhone 15 Pro Max modelinin dahili kimliği olduğunu ortaya koydu. Görüntülerdeki iPhone 16 Pro’nun sistemde “17.1” olarak kayıtlı olduğu belirlendi.

İnceleme, aracın gerçekten sahibinin iPhone’undan gelen geçerli bir uzaktan park komutu aldığını doğruladı. Tüm sistemlerin normal çalıştığı da raporlandı.

Xiaomi’nin açıklaması

Xiaomi yaptığı resmi açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Son günlerde internette paylaşılan Xiaomi aracının kendi kendine hareket ettiği görüntüyle ilgili olaya büyük önem veriyoruz. Araç sahibiyle gerekli doğrulamaları yaptık. Veriler, aracın iPhone 15 Pro Max’ten gelen park komutu aldığını gösteriyor. ‘iPhone 16’ ifadesi teknik kimlik numarasının model adıyla karıştırılmasından kaynaklanan bir iletişim hatasıdır. Bunun için özür dileriz.”

Araç sahibinden açıklama

Li Xiaoshuang, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Olayda adı geçen araç bana ait. Xiaomi Auto ekibiyle birlikte verileri inceledik ve doğruluğunu onayladım. Profesyonel yaklaşımları için teşekkür ederim. Lütfen yanlış söylentiler yaymayın.”

Teknik ders

Uzmanlar, bu olayın kullanıcı farkında olmadan park asistanı komutunu tetiklemesinden kaynaklanabileceğini söylüyor. Tek bir dokunuşla iki tonluk bir aracın hareket etmesi, otomotiv teknolojilerinde daha sıkı güvenlik önlemlerine ihtiyaç olduğunu gösteriyor.