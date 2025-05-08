Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen erişim engeli kararına karşı X'in avukatı Gönenç Gürkaynak, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunduğu sırada sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından, X'in Türkiye'deki avukatı Gönenç Gürkaynak'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Gürkaynak, şirketin talebiyle karara karşı mahkemeye itiraz başvurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Gürkaynak: "Tüm hukuki temellere itiraz sunacağız"

X'in serbest avukatı olarak bilinen Gönenç Gürkaynak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Ekrem İmamoğlu'nun X'teki hesabına erişim engeli getiren mahkeme kararına karşı, X'in talebiyle ve X'in serbest avukatı sıfatıyla, ilgili mahkemeye konuya dair tüm itirazlarımızın bütün hukuki temellerini ortaya koyan bir başvuruyu bu sabah yapmış olacağım."

Gürkaynak ayrıca, başvuru sonrası X'in resmi bir açıklamayla kamuoyunu bilgilendirmesinin beklendiğini belirtti.

"Mahkeme kararları benim tasarrufumda değil"

Gürkaynak açıklamasında, erişim engeli kararlarının doğrudan X'e iletildiğini ve kendisinin yalnızca hukuki süreçlerde devreye girdiğini belirtti:

"Ülkemizdeki mahkemelerin bir hesapta hukuka aykırı içerik olduğu gerekçesiyle erişim engeli getirmesi kararları benim tasarrufumda değildir. Bu kararlar doğrudan mahkemeler ve idare tarafından X'e aktarılmaktadır."

Ekrem İmamoğlu'na gelen erişim engeline tepkiler büyüyor

23 Mart'tan bu yana Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli kararı kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları ve çok sayıda siyasetçi, profil fotoğraflarını İmamoğlu'nun fotoğrafıyla değiştirerek dayanışma göstermişti.

İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından başlayan Saraçhane protestoları sonrasında, birçok sosyal medya hesabına erişim engeli uygulanmıştı. Son olarak İmamoğlu'nun kişisel X hesabına getirilen erişim kısıtlaması, siyasi ve toplumsal çevrelerde "sansür" olarak değerlendirilmişti.