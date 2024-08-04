Türkiye'den Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenler için vize başvuruları giderek zorlaşıyor. En yakın vize randevusu tarihinin 2026’ya sarktığı ve ret kararlarının dört katına çıktığı belirtilirken, gazeteci Taylan Şahin, rüşvet karşılığında vize randevusu almanın mümkün olduğunu öne sürdü. Bu gelişmeler, vize işlemlerinin ne denli karmaşık ve maliyetli hale geldiğini gösteriyor.

Türkiye vatandaşları için Schengen vizesi başvurularında yaşanan yoğunluk ve artan red oranları, vize almak isteyenler için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. 2023 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 başvurudan yüzde 16’sının reddedildiği, bu oranın 2024'te daha da yükselebileceği öngörülüyor. İlk defa vize alacaklar için randevu tarihlerinin Kasım 2026'ya kadar sarktığı bildiriliyor. Bu durum, özellikle iş ve turizm amaçlı seyahatler için büyük bir engel teşkil ediyor.

Yolsuzluk iddiaları

Gazeteci Taylan Şahin’in iddialarına göre, vize başvurularında yolsuzluk vakaları yaşanıyor. Şahin, 700 Euro rüşvet vererek bir hafta içinde vize randevusu almak mümkün olduğunu belirtti. Şahin’in paylaştığı bilgilere göre, bazı vize danışmanları tarafından "VIP vize hizmeti" adı altında yapılan bu uygulamalar, büyük bir tartışma yarattı. İtalya, Hollanda, Macaristan ve Yunanistan için farklı ücret tarifeleri bulunuyor ve ek işlem ücretleriyle bu rakamlar artış gösteriyor.

Vize reddinde Türkiye ikinci sırada

Vize reddi oranlarında Türkiye, Pakistan’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Vize reddi en çok 20-30 yaş grubundaki başvuru sahiplerine uygulanıyor, bu yaş grubundaki kişilerin genellikle geri dönmeyecekleri düşünülüyor. Bu durum, genç ve aktif seyahat eden bireyler için büyük bir engel oluşturuyor.

Schengen vizesi için yılda 1 milyon başvuru yapılırken, bunların sadece yüzde 5’inin yani yaklaşık 50 bin kişinin hızlı vize almak için ek ücret ödediği tahmin ediliyor. Ortalama 500 Euro'luk ek ücretler, toplamda 25 milyon Euro'luk bir ekonomik yük oluşturuyor. Bu, vize başvurularındaki yolsuzluk ve rüşvet uygulamalarının boyutunu gözler önüne seriyor.