Ne olacak şu CHP'nin hali bilmem, ama bilen de yok gibime geliyor... Toplantılardan tanıdığımız, ekranlardan tanıdığımız, diğer yayın organlarından tanıdığımız kişiler de dahil olmak üzere her CHP'li ve ben CHP'liyim diyen her kişi ayrı bir şey söylüyor...

Belirlenmiş televizyon kanallarından tutun da, sosyal medyanın her noktasında CHP ''değişecek mi, değişemeyecek mi'' tartışması var...

Hal böyle iken, Mart yerel seçimlerine doğru Türkiye hızla yol alıyor...

Her ne kadar AK Parti'nin oyları düşse de...

Her ne kadar yurt dışı oylarına ve mültecilere bu iş fatura edilse de CHP'nin sandıktan mağlup çıktığı ortadadır...

Bu saatten sonra ne yarışın adil olup olmadığından, ne de ''öyle olsaydı böyle olurdu'' mazeretlerinden kaçınmak en akıllı yoldur...

İş bitmiş, kahveler içilmiştir kısacası...

28 Mayıs akşamı daha sandıkların hepsi açılmadığı halde...

Ancak gidişatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını gösterdiği o dakikalarda ne demişti sayın Cumhurbaşkanı:

''İstanbul'u istiyorum''

Hiç vakit kaybetmeden...

Sıcağı sıcağına...

Yerel seçim mesajlarını arka arkaya sıralamıştı Recep Tayip Erdoğan...

Erdoğan CHP'nin elinden İstanbul'u alacağını haykırırken, CHP ne yapıyordu? Kapalı kapılar ardında toplantılar sinselesi...

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden bu yana yaklaşık 35 gün geçti...

Bakın iktidarın yaptıklarına;

Bakın ana muhalefetin yaptıklarına;

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün kurmayları ile 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlere asılıyor...

CHP ne yapıyor?

Değişelim mi, değişiyormuş gibi mi yapalım...

Partinin o yetkili organını değiştirelim mi, ya da kimi değiştirelim?

Ey muhteremler,

Ey yetkililer...

Ne yapacaksanız çok çabuk yapın...

Başta İstanbul olmak üzere kazanılmış büyük şehirlerin hiç biri garantide değil...

Masayı 16'lı mı yaparsınız, 46'lı mı yaparsınız bilmem ama ne yapacaksanız lütfen acele edin..

Her ne kadar takvim yerel seçime 8 ay gibi bir zaman var diyorsa da, zaten bunun 2 ayı yaz sıcakları ve tatiller ile geçecek...

Geriye kalan 6 aylık süre içinde ''çaydanlıktan cin çıkarsanız'' dahi bir şey ifade etmeyecektir...

Onun içindir ki;

Parti yönetiminde görev alan hiç bir CHP'linin bırakın uyumayı, su içmeye dahi vakti olmayacak şekilde çalışması şarttır...

Ayakları yere basan, kelle hesabının yapılmadığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile salladığında yıkamayacağı bir ittifakı nasıl kuracaklarının hesabını an itibariyle çoktan yapmış olması gerekirdi CHP'nin...

Yerel seçimler sonrasında...

Büyükşehirler elden kuş olup uçtuğunda...

Eminim ki...

Şu anda elinde olan diğer büyük şehirleri bilmem ama...

CHP İstanbul'u ancak kartvizitlerde görür...