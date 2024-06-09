"Kuşadası ve Didim'e gelen ziyaretçiler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı gibi sahil noktalarında yoğun bir aktiviteyle karşılaştılar. Denizde vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra, doğa severlerin de tercihi olan bu bölgelerde, onlarca yaban domuzu da görülmeye başlandı.

Koylara kadar inen yaban domuzları, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle sıcak hava nedeniyle denize koşan tatilcilerin yanı sıra, sahil bölgelerinde dolaşan yaban domuzları, ziyaretçilerin merakını ve ilgisini çekti.

Yaban domuzlarınında sahile inmesiyle Söke-Aydın kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Ancak, doğal yaşamın içinde yer alan yaban domuzları, tatilcilerin ilgisini çekerek unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oldu.