İş Yatırım’ın 24 Eylül 2025 tarihli günlük hisse raporu yayımlandı. Raporda, yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde en çok artan ve azalan yabancı oranları ile birlikte, son 10 gündür sürekli artış ve düşüş eğilimi gösteren hisseler dikkat çekti.
Günlük bazda en çok artan ve azalanlar
İş Yatırım raporuna göre, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler:
-
VSNMD: +7,06 bps
-
ESCAR: +4,33 bps
-
TERA: +3,83 bps
En çok düşüş gösteren hisseler ise:
-
TMPOL: -3,34 bps
-
ARZUM: -2,74 bps
-
HDFGS: -2,35 bps
Son 10 gündür yabancı oranı artan 5 hisse
Rapora göre, son günlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler şunlar oldu:
-
ANELE – 10 gündür artış trendinde
-
ATATP – 10 gündür artış trendinde
-
GMTAS – 10 gündür artış trendinde
-
HATSN – 10 gündür artış trendinde
-
INDES – 10 gündür artış trendinde
Son 10 gündür yabancı oranı düşen 5 hisse
Öte yandan, yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisseler de dikkat çekti:
-
AFYON – 10 gündür düşüş trendinde
-
BASGZ – 10 gündür düşüş trendinde
-
GENIL – 10 gündür düşüş trendinde
-
OTTO – 10 gündür düşüş trendinde
-
ISDMR – 9 gündür düşüş trendinde