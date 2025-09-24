İş Yatırım’ın 24 Eylül 2025 tarihli günlük hisse raporu yayımlandı. Raporda, yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerinde en çok artan ve azalan yabancı oranları ile birlikte, son 10 gündür sürekli artış ve düşüş eğilimi gösteren hisseler dikkat çekti.

Günlük bazda en çok artan ve azalanlar

İş Yatırım raporuna göre, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler:

VSNMD: +7,06 bps

ESCAR: +4,33 bps

TERA: +3,83 bps

En çok düşüş gösteren hisseler ise:

TMPOL: -3,34 bps

ARZUM: -2,74 bps

HDFGS: -2,35 bps

Son 10 gündür yabancı oranı artan 5 hisse

Rapora göre, son günlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler şunlar oldu:

ANELE – 10 gündür artış trendinde

ATATP – 10 gündür artış trendinde

GMTAS – 10 gündür artış trendinde

HATSN – 10 gündür artış trendinde

INDES – 10 gündür artış trendinde

Son 10 gündür yabancı oranı düşen 5 hisse

Öte yandan, yabancı oranı sürekli düşüş gösteren hisseler de dikkat çekti:

AFYON – 10 gündür düşüş trendinde

BASGZ – 10 gündür düşüş trendinde

GENIL – 10 gündür düşüş trendinde

OTTO – 10 gündür düşüş trendinde

ISDMR – 9 gündür düşüş trendinde