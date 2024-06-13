Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan vatandaşların, Türkiye'ye yabancı plakalı taşıtlarıyla giriş yaparken mağduriyet yaşamamaları için bir dizi önemli uyarıda bulundu. Bakanlık, Türkiye'ye gelen vatandaşların ve diğer ülke vatandaşlarının kara gümrük kapılarında bekletilmeden işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye yabancı plakalı taşıtlarla giriş yapacak vatandaşların dikkat etmeleri gereken hususlar şöyle sıralandı:

1. Ön Beyan Uygulaması: Seyahatiniz öncesinde taşıtınıza ve size ait bilgileri Bakanlığın internet sayfasındaki "E-İşlemler" menüsünden veya "e-Devlet Kapısı" üzerinden "Taşıt Ön Beyan Uygulaması"na cep telefonu, tablet ya da bilgisayar aracılığıyla kolayca girebilirsiniz. Girdiğiniz bilgiler sistemlere otomatik olarak aktarılacağından, gümrük memuru tarafından kontrol edilip onaylanması ile kayıt işleminiz kısa sürede tamamlanacaktır.

2. Yurtdışında Kalma Süresi: Türkiye'ye giriş yapacağınız tarihten geriye doğru son bir yıl içinde en az 185 gün yurtdışında bulunduğunuzdan emin olunuz. Bu durumu e-devlet üzerinden sorgulamak mümkündür.

3. Gerekli Belgeler: Türkiye'ye giriş esnasında taşıtı getiren kişinin ehliyetini, pasaportunu veya pasaport yerine geçen kimlik belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

4. Giriş Süresi: Yabancı pasaportla giriş yapmanız durumunda oturum izni hariç en fazla 90 gün süre verilmektedir. Türk vatandaşı, çifte vatandaş veya mavi kart sahibi kişilerin ise bu durumlarına uygun kimlik veya pasaportları ile giriş yapmaları halinde taşıtlarına 730 gün süre verilir.

5. Sigorta ve Ruhsat: Türkiye'ye girişte taşıta ait Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi ile taşıtın ruhsatının ibrazı zorunludur.

6. Emeklilik Belgesi: Yurtdışından emekli olanlara sağlanan kolaylıklardan yararlanmak için, konsolosluk veya elçilik onaylı Türkçe tercümeli emeklilik belgenizi yanınıza almayı unutmayın.

7. Vekaletname: Başkası adına kayıtlı bir taşıtla gelmeniz durumunda geçerli bir vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir.

8. Taşıtın Bırakılması: Verilen süre içerisinde taşıtın Türkiye'de bırakılarak yurtdışına çıkış yapılmak istenilmesi halinde, taşıtın gümrük idaresine teslim edilmesi veya taşıtın başka birisi tarafından kullanılmayacağını belirten taahhütnamenin verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idari para cezası uygulanır.

9. Kullanım İzni: Geçici olarak ithal edilen taşıt; hak sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla, bu kişinin ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan eşi, annesi, babası ve çocukları tarafından kullanılabilir.

10. Cezai Müeyyideler: Ülkemize getirildikten sonra taşıtın hak sahibi olmayan kişilerce kullanılması veya süresi içerisinde yurtdışına çıkarılmaması durumunda cezai müeyyide ile karşılaşabilirsiniz.

Bakanlık, tüm vatandaşların ve misafirlerin sorunsuz bir seyahat geçirmeleri için bu hususlara dikkat etmelerini önemle tavsiye etmektedir.