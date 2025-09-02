İş Yatırım’ın 2 Eylül 2025 tarihli raporunda, Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcı oranlarına ilişkin veriler açıklandı. Raporda, yabancı payı artan ve düşen hisseler listelendi. Bazı hisselerde yabancı yatırımcıların 10 gündür alım yaptığı, bazılarında ise 10 gündür satış gerçekleştirdiği görüldü.
Yabancı oranı en çok artan hisseler
-
CGCAM: +2,93 bps
-
ISKPL: +1,95 bps
-
TSPOR: +1,76 bps
Yabancı oranı en çok azalan hisseler
-
SKTAS: -4,52 bps
-
SMRVA: -3,02 bps
-
ESCAR: -2,08 bps
10 gündür yabancı payı artan hisseler
-
AKSGY
-
ENJSA
-
GMTAS
-
HUNER
-
ONCSM
Bu hisselerde yabancı oranları son 10 gündür kesintisiz yükseliş gösteriyor.
10 gündür yabancı payı düşen hisseler
-
BTCIM
-
CCOLA
-
MPARK
-
BVSAN (8 gündür)
-
ESEN (8 gündür)
Bu hisselerde ise yabancı yatırımcıların satışı öne çıkıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ