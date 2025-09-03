İş Yatırım’ın 3 Eylül 2025 tarihli raporunda, yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerine ilişkin günlük yabancı oranları paylaşıldı. Rapora göre bazı hisselerde yabancı payları artarken, bazı hisselerde düşüş devam ediyor.
Günlük yabancı oranındaki değişimler
Raporda, günlük bazda yabancı payı en çok artan hisseler:
-
EUREN: +2,95 bps
-
BJKAS: +1,89 bps
-
YUNSA: +1,57 bps
En çok azalan hisseler ise:
-
CEOEM: -3,5 bps
-
SKTAS: -2,86 bps
-
HKTM: -1,94 bps
Sürekli artış trendinde hisseler
Son günlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler şunlar:
-
AKSGY: 10 gün
-
BRMEN: 10 gün
-
DESA: 10 gün
-
GMTAS: 10 gün
-
HUNER: 10 gün
Sürekli düşüş trendinde hisseler
Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisseler ise:
-
BTCIM: 10 gün
-
CCOLA: 10 gün
-
MPARK: 10 gün
-
BVSAN: 9 gün
-
ESEN: 9 gün
