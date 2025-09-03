İş Yatırım’ın 3 Eylül 2025 tarihli raporunda, yabancı yatırımcı bazlı hisse senetlerine ilişkin günlük yabancı oranları paylaşıldı. Rapora göre bazı hisselerde yabancı payları artarken, bazı hisselerde düşüş devam ediyor.

Günlük yabancı oranındaki değişimler

Raporda, günlük bazda yabancı payı en çok artan hisseler:

EUREN: +2,95 bps

BJKAS: +1,89 bps

YUNSA: +1,57 bps

En çok azalan hisseler ise:

CEOEM: -3,5 bps

SKTAS: -2,86 bps

HKTM: -1,94 bps

Sürekli artış trendinde hisseler

Son günlerde yabancı oranı sürekli artış gösteren hisseler şunlar:

AKSGY: 10 gün

BRMEN: 10 gün

DESA: 10 gün

GMTAS: 10 gün

HUNER: 10 gün

Sürekli düşüş trendinde hisseler

Son günlerde yabancı oranı sürekli düşen hisseler ise:

BTCIM: 10 gün

CCOLA: 10 gün

MPARK: 10 gün

BVSAN: 9 gün

