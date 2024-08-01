Yurt dışında kalan kişiler, 26 Temmuz haftasında hisse senedi işlemlerine ağırlık dağılımı hesaplamasında rekor seviyelere ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gösterilene göre, yabancı şirketlerin 128,5 milyon net hisse satışı yaptığı ve yatırımlarını 1,36 milyara çıkardığı görüldü.

Yurt dışında kalan, piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış dağılımlara göre, 26 Temmuz haftasında 128,5 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirildi. Önceki hafta 124 milyon dolarlık net hisse alımı gerçekleştirmiş olan bu haftaki değişimle dikkat çekti.

Tahvil alımları rekor kırdı

Aynı hafta içinde yabancıların Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) net alımları 1 milyar 360,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Ters Repo) alımları net 2 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımları ise 311,6 milyon dolar oldu. Şirketin borçlanma alımları ise net 5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hisse senedi ve tahvil stokları

Yurt dışı değerindeki hisse stokları, piyasa açısından 40 milyar 588 milyon dolar olarak belirlendi. DİBS (Kesin Alım) stokları 13 milyar 696,5 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 623 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 4 milyar 314,5 milyon dolar olarak kaydedildi.