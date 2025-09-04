Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 29 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcıların portföy hareketlerinde dikkat çekici farklılıklar görüldü. Yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 139,6 milyon dolarlık satış yaparken, DİBS piyasasında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.
Hisse senetlerinde çıkış
Söz konusu haftada yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki satışları 139,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece yabancı ilgisinin ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına yöneldiği görülmüş oldu.
DİBS’te güçlü giriş
Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) farklı kalemlerde yoğun hareketlilik yaşandı:
-
Kesin alım: 763,3 milyon dolarlık net giriş
-
Ters repo: 23,7 milyon dolarlık çıkış
-
Teminat işlemleri: 1 milyar 894,1 milyon dolarlık net alım
-
Genel yönetim dışı sektör ihraçları: 9,8 milyon dolarlık net alım
Bu verilerle birlikte DİBS piyasasında toplam giriş 2,6 milyar dolara yaklaştı.
Stok verileri güncellendi
29 Ağustos haftası itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin portföy stok değerleri ise şöyle oluştu:
-
Hisse senetleri: 34 milyar 466,7 milyon dolar
-
DİBS (kesin alım): 15 milyar 503,8 milyon dolar
-
DİBS (ters repo): 1 milyar 415 milyon dolar
-
DİBS (teminat): 4 milyar 967 milyon dolar
-
Genel yönetim dışı sektör ihraçları: 844,9 milyon dolar