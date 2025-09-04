Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, 29 Ağustos haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcıların portföy hareketlerinde dikkat çekici farklılıklar görüldü. Yabancı yatırımcılar hisse senetlerinde 139,6 milyon dolarlık satış yaparken, DİBS piyasasında yaklaşık 2,6 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi.

Hisse senetlerinde çıkış

Söz konusu haftada yabancı yatırımcıların hisse senetlerindeki satışları 139,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece yabancı ilgisinin ağırlıklı olarak borçlanma araçlarına yöneldiği görülmüş oldu.

DİBS’te güçlü giriş

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) farklı kalemlerde yoğun hareketlilik yaşandı:

Kesin alım: 763,3 milyon dolarlık net giriş

Ters repo: 23,7 milyon dolarlık çıkış

Teminat işlemleri: 1 milyar 894,1 milyon dolarlık net alım

Genel yönetim dışı sektör ihraçları: 9,8 milyon dolarlık net alım Aselsan için yeni hedef fiyat beklentileri açıklandı İçeriği Görüntüle

Bu verilerle birlikte DİBS piyasasında toplam giriş 2,6 milyar dolara yaklaştı.

Stok verileri güncellendi

29 Ağustos haftası itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin portföy stok değerleri ise şöyle oluştu:

Hisse senetleri: 34 milyar 466,7 milyon dolar

DİBS (kesin alım): 15 milyar 503,8 milyon dolar

DİBS (ters repo): 1 milyar 415 milyon dolar

DİBS (teminat): 4 milyar 967 milyon dolar

Genel yönetim dışı sektör ihraçları: 844,9 milyon dolar