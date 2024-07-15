Borsa İstanbul, mayıs ayında olduğu gibi haziran ayında da yabancı yatırımcıların net satış yaptığı bir dönem yaşadı. Yabancıların yılın ilk yarısındaki toplam net hisse satışı 1,8 milyar dolara ulaştı.

Mayıs ayı işlem verileri

Borsa İstanbul'un mayıs ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, yabancı banka, aracı kurum veya şahıslar toplamda 20 milyar 554 milyon 959 bin 268 dolar tutarında alım yaparken, 21 milyar 578 milyon 122 bin 281 dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Böylece, mayıs ayında yabancıların net satım işlemleri 1 milyar 23 milyon 163 bin 13 dolar olarak kaydedildi.

Haziran ayında satışlar devam etti

Haziran ayında da yabancı yatırımcılar satış tarafında kalmaya devam etti. Haziran ayında gerçekleştirilen işlemler sonucunda yılın ilk yarısındaki toplam net satış miktarı 1 milyar 800 milyon 953 bin 95 dolara ulaştı.

Yılın ilk yarısı rakamları

Yabancı yatırımcılar, yılın ilk yarısında toplam 166 milyar 988 milyon 748 bin 417 dolar alım yaparken, 168 milyar 789 milyon 701 bin 512 dolar satış gerçekleştirdi. Böylece, toplam işlem hacmi 335 milyar 778 milyon 449 bin 929 dolara ulaştı.

Yabancılar mayıs ayında ayrıca 106 milyon 863 bin 406 dolar tutarında yapılandırılmış ürün ve fon alımı yaparken, 71 milyon 824 bin 232 dolar tutarında satış gerçekleştirdi.