Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 5 Eylül haftasına ilişkin menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Verilere göre yabancı yatırımcılar, söz konusu dönemde 523,2 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı.

Hisse satışları ikinci haftaya taşındı

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, hisse tarafında üst üste ikinci haftada da satış gerçekleştirdi. Bir önceki hafta 139,6 milyon dolarlık hisse senedi satan yabancılar, 5 Eylül haftasında bu rakamı 523,2 milyon dolara çıkardı.

DİBS tarafında da satış

Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) de 785,1 milyon dolarlık satış kaydedildi. Böylece hem hisse senedi hem de tahvil piyasasında yabancı kaynaklı çıkış dikkat çekti.

Önceki hafta tablo nasıldı?

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta yabancılar 139,6 milyon dolarlık hisse satarken DİBS tarafında 763,6 milyon dolarlık alım gerçekleştirmişti. 5 Eylül haftasında ise tablo tersine dönmüş oldu.