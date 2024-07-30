Yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin, mevcut yatırım eğilimlerini tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Bank of New York Mellon, Türk varlıklarına yönelik artan yabancı yatırımın aşırıya kaçabileceği ve yatırımcıların bu varlıklarda potansiyel tersine dönüş tuzaklarını göz ardı edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu uyarılar, küresel yatırım ortamında Türk varlıklarına olan ilginin ve risklerin artabileceğini işaret ediyor.

Yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimler tehdit oluşturuyor

BNY Mellon Piyasalar ve Strateji Müdürü Bob Savage, Türk varlıklarının aşırı bir ilgi gördüğünü ve bu durumun potansiyel tehlikeler içerdiğini belirtti. Savage, yüksek borçlanma maliyetleri ve jeopolitik gerilimlerin, özellikle Türk varlıklarının döviz ticareti için önemli tehditler oluşturduğunu vurguladı.

"Türkiye bir karmaşanın kavşağında" diyen Savage, İran-İsrail ve Rusya-Ukrayna çatışmalarının daha da kötüleşebileceğini öngörüyor. Bu durumların, yatırımcılar için ek riskler yaratabileceğini ve mevcut yatırım eğilimlerinin tersine dönebilme potansiyelini artırabileceğini ifade etti.

Faiz oranları ve yatırım eğilimleri

Savage, Türkiye'nin mevcut faiz oranlarını sürdürebilme kapasitesinden emin olmadığını belirtti. Yatırımcıların tahviller, hisse senetleri ve para birimleri üzerinde uzun vadeli pozisyonlar aldığını ancak bu durumun gelecekte değişebileceğini söyledi. Özellikle dördüncü çeyrekte ya da gelecek yılın başlarında tersine bir dönüş yaşanabileceği ve yatırımcıların dikkatlerini Mısır, Nijerya ve Arjantin gibi "karşı ağırlık" ekonomilerine çevirebileceği uyarısında bulundu.

Türk lirası ve yatırımcı beklentileri

Bank of America'nın stratejistleri, Türk lirası forward pozisyonlarının 20 milyar doları aşabileceğini hesapladı. Deutsche Bank ve Pictet Asset Management gibi büyük finans kuruluşları, Türk varlıklarını 2024'ün en önemli ticaret fırsatları arasında değerlendiriyor. Ancak bu olumlu görüşlere rağmen, yatırımcıların mevcut piyasa koşullarını ve olası riskleri dikkate alması gerektiği ifade ediliyor.