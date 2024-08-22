Bu alım, 5 Temmuz haftasından bu yana kaydedilen en yüksek düzey olarak dikkat çekiyor.

Tahvil alımı güçlü artış gösterdi

Önceki haftalarda sınırlı kalan tahvil alımları, 16 Ağustos haftasında önemli bir artış gösterdi. 9 Ağustos haftasında yalnızca 17,64 milyon dolarlık bir tahvil alımı gerçekleşirken, 16 Ağustos haftasında bu rakam 1,4 milyar dolara çıktı. Bu durum, yabancı yatırımcıların Türkiye tahvil piyasasına olan ilgisinin yeniden arttığını gösteriyor.

Tahvil stoku yükseliyor

Yabancı yatırımcıların tahvil stokları da bu artışla birlikte 13,4 milyar dolardan 14,8 milyar dolara yükseldi. Tahvil stoklarındaki bu artış, Türkiye'nin finansal piyasalarında yabancı ilgisinin yeniden canlandığının bir göstergesi olabilir.

Yabancı yatırımcıların tahvil piyasasında güçlü ilgisi

Yabancı yatırımcıların tahvil alımlarındaki bu güçlü artış, piyasalarda olumlu bir hava estirebilir. Tahvil stoklarındaki yükseliş, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin işareti olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki haftalarda bu ilginin devam edip etmeyeceği ise yakından izlenmeye devam edecek.