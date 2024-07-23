Yükselen kredi notları, düşen risk primi ve ekonomi yönetiminin geleneksel para politikasına bağlılığı, yabancı yatırımcıların TL varlıklara olan ilgisini artırıyor. Son haftalarda hisse senedi piyasasında çıkış yaşansa da devlet tahvillerinde yabancı yatırımcıların payı artmaya devam ediyor.

Büyüme ve istikrar yabancı yatırımcıyı çekiyor

Merkez Bankası verilerine göre, 12 Temmuz ile biten haftada yabancı yatırımcılar devlet tahvillerine 12 milyar 426 milyon dolar getirdi. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği (TSPB) verilerine göre, geçen yıl haziranda yüzde 1,44 olan devlet tahvillerinin yabancıların finansal varlıkları içindeki payı, bu yıl haziranda yüzde 9,25’e yükseldi ve neredeyse 6.5 kat arttı.

Devlet tahvilleri ve özel sektör tahvillerinde büyük artış

TSPB verilerine göre, bu yıl haziran sonunda yabancı yatırımcıların Türkiye'deki finansal varlıkları, geçen yıl haziran ayına göre yüzde 135,2 artarak 3 trilyon 730 milyar liraya yükseldi. Devlet tahvillerindeki artış, yüzde 1412,75 ile dikkat çekici. Geçen yıl haziranda 22.8 milyar lira olan yabancıların devlet tahvillerindeki finansal varlığı, bu yıl haziran sonunda 344.8 milyar liraya yükseldi.

Özel sektör tahvillerinde de önemli bir artış gözlendi. Geçen yıl haziranda 1.7 milyar lira olan özel sektör tahvillerinde yabancıların varlığı, bu yıl haziranda yüzde 688,2 artarak 13.34 milyar liraya çıktı.

Yerel seçim sonrası tahvil alımı

Merkez Bankası verilerine göre, 12 Temmuz ile biten haftada yabancı yatırımcıların devlet tahvillerinde net alımı 895.44 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yerel seçimler sonrasında hisse senedinden 1.1 milyar dolarlık çıkış yaşanırken, 10.61 milyar dolarlık devlet tahvili alımı gözlendi. Toplam tahvil stoku içinde yabancıların payı yüzde 8,43’e yükseldi.

Hazine ihaleleri ve borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı borçlanma ihalesinde toplam 43 milyar 727.6 milyon TL borçlandı. 2 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde net 16 milyar 284.4 milyon TL satış yapıldı. TÜFE'ye endeksli 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise net 4 milyar 693.2 milyon TL satış gerçekleşti.