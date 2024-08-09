Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki temmuz ayı işlemleri açıklandı. Verilere göre, perakende ve savunma sektörlerine olan ilgi dikkat çekiyor. Özellikle Bim Mağazalar ve Migros, perakende sektöründe en çok alınan hisseler olurken, savunma sektöründe Aselsan ve Altınay Savunma öne çıktı.

Yabancı yatırımcıların tercihleri

Temmuz ayında yabancı yatırımcıların tercih ettiği hisseler arasında perakende ve savunma sektörleri başı çekiyor. Bim Mağazalar ve Migros, perakende sektöründe en fazla alımı yapılan hisseler olurken, savunma sektöründe Aselsan ve Altınay Savunma ön plana çıktı. Bu hisselere olan talep, şirketlerin stratejik önemi ve büyüme potansiyelinden kaynaklanıyor.

Savunma sektörüne yüksek ilgi

Jeopolitik risklerin artması, savunma sektörüne olan ilgiyi artırdı. Yabancı yatırımcılar, temmuz ayında Aselsan ve Altınay Savunma hisselerine yoğun ilgi gösterdi. Bu şirketlerin stratejik konumları ve gelecekteki büyüme potansiyeli, yatırımcılar için cazip hale geldi. Savunma sektöründeki bu eğilim, yabancı yatırımcıların riskten kaçınma eğiliminde olduklarını gösteriyor.

Yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul'daki payı, temmuz ayında yüzde 38,61 seviyesinde seyretti. Mayıs ayında bu oran yüzde 40'a kadar yükselmişti, ancak sonrasında bir miktar düşüş yaşandı. Yine de, stratejik sektörlerdeki fırsatlar yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Defansif hisseler, yabancı yatırımcıların temmuz ayında en çok tercih ettikleri oldu. Özellikle Turkcell hisselerinde satış yapılırken, Telkom hisselerinde alım ağırlıklı işlemler dikkat çekti. Benzer şekilde, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank hisselerinde satış yapılırken, Garanti Bankası hisselerinde alımlar öne çıktı.

Temmuz ayı satışları

Yabancı yatırımcılar, temmuz ayında 104 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi. Yılın ilk 7 ayında ise toplam 1,9 milyar dolarlık satış yapıldı. Haziran ayında yaşanan 1 milyar dolarlık satışın ardından temmuz ayında satışlar hız kesmiş olsa da, yabancı yatırımcılar hisse bazında hareketlilik göstermeye devam ediyor.