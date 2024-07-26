Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 19 Temmuz haftasında 124,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 700 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 10,5 milyon dolarlık diğer sektör varlığı sattı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık menkul kıymet istatistiklerini açıkladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 19 Temmuz haftasında net 124,2 milyon dolarlık hisse senedi alımı yaptı. Aynı dönemde 700 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 10,5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattılar.

Hisse Senedi Stoku: 12 Temmuz itibarıyla 41 milyar 52 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Temmuz'da 41 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

DİBS Stoku: Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde 13 milyar 174 milyon dolardan 12 milyar 292 milyon dolara geriledi.

ÖST Stoku: ÖST stokları, 423,7 milyon dolardan 410,9 milyon dolara düştü.



Analiz ve yorumlar

Yurt dışındaki yatırımcıların hisse senedi alımları, Türkiye piyasalarına olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak, DİBS ve ÖST varlıklarındaki satışlar, bu yatırımcıların portföylerini daha riskli varlıklara kaydırdığını gösterebilir.