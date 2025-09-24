İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt elebaşı M.A.’nın da aralarında bulunduğu 106 şüpheli yakalandı.
Soruşturmada, örgütün 451 yabancı ve ailelerine sahte gayrimenkul satışları üzerinden vatandaşlık kazandırdığı ortaya çıktı. Bakan Yerlikaya, bu kişilerin vatandaşlıklarının iptali için işlemlerin derhal başlatıldığını açıkladı.
Operasyon kapsamında örgüte ait büyük ölçekli mal varlıklarına el konuldu:
• Bir holding ve bağlı 5 anonim şirket
• 1.240 apartman dairesi
• 65 arsa
• 47 otomobil
• Banka hesapları
Yerlikaya: “Göz açtırmayacağız”
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Kararlılıkla mücadelemiz sürecek.” mesajını verdi.