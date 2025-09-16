İş Yatırım’ın “Günlük Yabancı Oranları” raporunun 16 Eylül 2025 tarihli sonuçları yayımlandı. Raporda yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul’da (BİST) en çok alım ve satım yaptığı hisseler ile günlük ve haftalık pay oranı değişimleri yer aldı.

Yabancıların en çok işlem yaptığı hisseler

Rapora göre yabancı yatırımcıların günlük bazda en çok aldığı ve sattığı hisse senetleri dikkat çekti. Liste, Borsa İstanbul’daki yatırımcı davranışlarını ve yabancı ilgisinin yönünü göstermesi açısından önem taşıyor.

Haftalık alım-satım trendi

Yabancıların sadece günlük değil, haftalık bazda da en çok alım ve satım yaptığı hisseler açıklandı. Böylece orta vadeli eğilimlere dair de ipuçları ortaya çıktı.

Pay oranı değişim grafiği

Raporda ayrıca yabancı yatırımcıların BİST genelindeki pay oranı değişim grafiğine de yer verildi. Bu tablo, yabancıların toplam işlem hacmindeki etkisini görmeye imkân tanıyor.