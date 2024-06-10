Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), Kurban Bayramı öncesi evlerini temizlediği, kişisel bakım ve sağlık ihtiyaçlarını karşıladığı yaşlıların evini bayrama hazırlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalarına ara vermiyor.

TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Ekipler ihtiyaç sahibi yaşlıkların evine Kurban Bayramı öncesinde bir kez daha gitti. Yaşlıların halılarını süpüren, yerlerini silen, bulaşıklarını ve çamaşırlarını yıkayan YADEM ekipleri, kişisel bakım ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılıyor.

YAŞLILARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ayrıca yaşlılara bayram öncesinde sağlık destek hizmeti de veren YADEM ekipleri bir ele, bir omuza ihtiyaç duyan, yalnız yaşayan yaşlıların hayır duasını aldı.

Evdeki günlük rutin işlerini yapmakta zorlanan yaşlılara el uzatan YADEM, şehirde 200’den fazla haneye rutin olarak gidiyor. Bu hizmet 444 40 54’ü arayan veya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bizzat gelip başvuru yapan vatandaşların şartlarının incelenmesi sonrasında veriliyor.