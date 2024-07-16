Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alışveriş alanlarından biri olan Yağcılar İçi Çarşısı’nda esnafın talebini gerçekleştirerek, sıfır işgaliye uygulamasını kaldırdı.

Önceki dönemde uygulamaya konulan sıfır işgaliye, esnafın dükkanlarının önüne ürün koymasını engellemiş ve bu durum satışlarının ciddi oranda düşmesine neden olmuştu. Yağcılar İçi esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar Başkan Yetişkin’e bu konuda taleplerini iletmiş ve Yetişkin de esnaf ve vatandaşlarla konuşarak ortak bir akıl ile doğru kararı alacaklarını belirtmişti.

1,5 Metre Alan Belirlendi

Dün gece Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yağcılar İçi Çarşısı’nda çalışma yaparak dükkânların ön cephesinden ileriye doğru bir buçuk metre alan belirledi. Yapılan ölçümler doğrultusunda beyaz renkte çizilen şeritlerle bu alanlar işaretlendi. Belirlenen alanları kullanmak isteyen işyeri sahipleri 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun işgaliye ile ilgili 53’üncü maddesi gereğince işgaliye bedelini belediyeye ödeyerek ürünlerini dükkanlarının dışına çıkarabilecek.

Çarşı Eski Hareketli Günlerine Dönecek

Başkan Anıl Yetişkin’in bu kararından dolayı büyük memnuniyet duyan esnaf, Başkan Yetişkin’e teşekkür ederek, uygulamayla birlikte çarşının eski canlı günlerine döneceğini umut ettiklerini belirttiler.